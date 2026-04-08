ترحيب دولي واسع بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

رحبت عدة دول اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين.

وقال ترامب:"بناء على ​المحادثات التي أجريتها ⁠مع رئيس الوزراء شهباز ⁠شريف والمارشال عاصم منير، من باكستان، ⁠والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام القوة التدميرية ⁠الليلة في ​إيران، وبشرط ⁠موافقة جمهورية إيران الإسلامية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجوم ​على إيران لمدة ‌أسبوعين".



ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وفدي البلدين إلى القدوم إلى إسلام آباد في العاشر من أبريل لمزيد من المفاوضات حول "اتفاق شامل" لتسوية كل النزاعات.

وطالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والالتزام بشروط وقف إطلاق النار، بما يمهد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة.

ورحب قادة الاتحاد الأوروبي، باتفاق وقف ​إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء عبر ⁠منصة إكس "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار لمدة ​أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران. مضيفة أن استمرار المفاوضات أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى حل دائم.

من جانبها رحبت الصين، بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤكدة دورها في تشجيع التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وقال ستارمر في بيان نشره مكتبه "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه، والذي سيجلب لحظة ارتياح للمنطقة والعالم".

كما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار.

وقال ماكرون في مستهل اجتماع مجلس الأمن والدفاع الفرنسي في باريس اليوم الأربعاء: "إعلان وقف إطلاق النار أمر طيب للغاية".

وأكدت رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي ترحيب بلادها باتفاقية وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران.

وقالت وزارة الخارجية التركية ⁠اليوم الأربعاء إن ​أنقرة ​ترحب ‌بوقف ⁠إطلاق ​النار. وأضافت ‌أنها ستدعم المفاوضات ‌المقرر عقدها ​في إسلام اباد.

كما علق المسؤول الروسي ميدفيديف على وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران.

وأعلنت الهند اليوم الأربعاء ​إنها ترحب بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت ​مجددا أن ​التهدئة ‌والحوار والدبلوماسية عوامل ⁠أساسية ​لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

ورحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول باتفاق الولايات المتحدة مع إيران على وقف إطلاق النار.

وقال ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ⁠الأربعاء إنه يرحب بوقف ​إطلاق ​النار ‌بين الولايات ⁠المتحدة ​وإيران، مضيفا أن كييف مستعدة "للتعامل بالمثل" إذا ‌أوقفت موسكو هجماتها.

ورحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وبإعادة فتح مضيق هرمز.

كما رحب رئيس ​الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الأربعاء بإعلان وقف ⁠إطلاق النار لمدة ​أسبوعين بين الولايات ​المتحدة ‌وإيران.

وأكد بابا الفاتيكان ⁠اليوم الأربعاء ترحيبه ​بإعلان ​وقف ‌إطلاق ⁠النار ​لمدة أسبوعين، ‌بين الولايات المتحدة وإيران مبدياً "ارتياحه الكبير" للأمر.



