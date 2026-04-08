الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مسلحون يقتلون 20 شخصاً ويختطفون آخرين في نيجيريا

8 ابريل 2026 18:06

ذكرت الشرطة وسكان محليون، مساء أمس الثلاثاء، أن مسلحين في نيجيريا قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصاً، بينهم حراس ⁠أمن، واختطفوا عدداً غير معروف بعد ​أن هاجموا قرى بمنطقة شيرورو في ​شمال ‌غرب ولاية النيجر.
وقال واسيو أبيودون، المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر، إن مسلحين اقتحموا قريتي باجنا وإرينا أمس، وعندما ردت قوات الأمن، قتل اثنان من الحراس المحليين وسائق وأصيب آخرون.
وأكد بعض السكان أن ما لا يقل عن 20 شخصاً قتلوا، وأن المهاجمين، الذين دمروا منازل أيضاً، استمروا في هجومهم لعدة ساعات.
وأضاف السكان أن بعض القرويين فروا إلى بلدتي جوادا زومبا وجالاديما كوجو المجاورتين.
وتشهد منطقة شمال غرب نيجيريا أعمال عنف منذ سنوات، بما في ذلك عمليات خطف جماعي مقابل فدية ومداهمات للقرى، حيث تعمل جماعات مسلحة من مخابئ في غابات شاسعة في أنحاء المنطقة.

أخبار ذات صلة
22 قتيلاً وخطف العشرات بأعمال عنف في نيجيريا
نيجيريا: إنقاذ عشرات الرهائن احتجزوا بعد هجوم
المصدر: رويترز
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تقدّم خدمات تخفيض النقاط المرورية في "هيلي مول" بالعين
علوم الدار
شرطة أبوظبي تقدّم خدمات تخفيض النقاط المرورية في "هيلي مول" بالعين
اليوم 18:20
أفراد من الشرطة النيجيرية
الأخبار العالمية
مسلحون يقتلون 20 شخصاً ويختطفون آخرين في نيجيريا
اليوم 18:06
العين يجدد عقد إيفيتش حتى 2028
الرياضة
العين يجدد عقد إيفيتش حتى 2028
اليوم 18:04
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدين استمرار اعتداءات إيران ضد دول الخليج رغم اتفاق وقف إطلاق النار
اليوم 17:54
مجموعات العمل القطاعية بالإمارة: مرونة المنظومة الاقتصادية للشارقة تدعم استدامة الأعمال
اقتصاد
مجموعات العمل القطاعية بالإمارة: مرونة المنظومة الاقتصادية للشارقة تدعم استدامة الأعمال
اليوم 17:53
