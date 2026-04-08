عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان

سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم الأربعاء، إثر سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط "عدد كبير من الشهداء والجرحى في بيروت".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي المعادي استهدف المواطنين المنتظرين قرب مدافن بلدة شمسطار للمشاركة في مراسم تشييع أحد أبناء البلدة، والحصيلة الأولية للمجزرة الإسرائيلية ستة شهداء وعدد كبير من الجرحى"، مؤكدة أن "فرق الإنقاذ تعمل على نقل المصابين وجمع الأشلاء من المكان المستهدف".

وأشارت الوكالة إلى "استشهاد ثلاث فتيات في الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة عدلون" في جنوب لبنان.