الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عشرات القتلى ومئات الجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان

عناصر الإنقاذ في موقع تعرض لغارة إسرائيلية في صور بلبنان
8 ابريل 2026 17:34

سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم الأربعاء، إثر سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في لبنان.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ما لا يقل عن 89 شخصا قتلواً، وأُصيب 700 آخرون، في غارات منتصف اليوم على بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي المعادي استهدف المواطنين المنتظرين قرب مدافن بلدة شمسطار للمشاركة في مراسم تشييع أحد أبناء البلدة، والحصيلة الأولية للمجزرة الإسرائيلية ستة شهداء وعدد كبير من الجرحى"، مؤكدة أن "فرق الإنقاذ تعمل على نقل المصابين وجمع الأشلاء من المكان المستهدف".
وأشارت الوكالة إلى "استشهاد ثلاث فتيات في الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة عدلون" في جنوب لبنان.

المصدر: د ب أ
