الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت: تعرّض منشآت حيوية لاعتداءات إيرانية آثمة

إطلالة عامة على مدينة الكويت
8 ابريل 2026 19:42

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، تعرّض عدد من المنشآت الحيوية لسلسلة مكثفة من الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستخدام طائرات مسيّرة معادية.
وقالت الوزارة، على منصة "إكس"، إنه "منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، تعرّضت عدد من المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لسلسلة مكثفة من الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية الآثمة، باستخدام طائرات مسيّرة معادية".
وأضافت: "استهدفت هذه الاعتداءات عدداً من المواقع، شملت مرافق نفطية وثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود، إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المواقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©