السفارة الأميركية في بغداد تحذّر من "هجمات إضافية"

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الأربعاء، تنبيهاً أمنياً، حذّرت فيه من أن ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران قد تنفذ "هجمات إضافية" ضد مصالح الولايات المتحدة.

وأوردت السفارة، في تنبيه لرعاياها نشرته على منصة "إكس": "نفّذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران عدة هجمات بطائرات مسيّرة بالقرب من مركز الدعم الدبلوماسي ومطار بغداد الدولي" اليوم، محذّرةً من "هجمات إرهابية إضافية ضد مواطنين أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة" في العراق.

ونصحت السفارة الأميركية مواطنيها "بعدم السفر جواً داخل العراق" على الرغم من إعلان البلاد إعادة فتح مجالها الجوي صباح الأربعاء بعد إغلاقه بسبب الحرب، وذلك "نظراً لاستمرار مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف".