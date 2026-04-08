الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تدين الضربات الإسرائيلية على لبنان

مبنى مدمر في بيروت جراء غارة إسرائيلية - أ ف ب
8 ابريل 2026 21:24

أدان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الضربات الإسرائيلية في أنحاء لبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، اليوم الأربعاء.
وقال حق، لوسائل إعلام إن "الأمم المتحدة تدين بشدة الخسائر في أرواح المدنيين"، داعياً إلى اغتنام "فرصة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران" لتفادي سقوط مزيد من الضحايا.
وشنت إسرائيل، اليوم، غارات مكثفة على لبنان تعدّ الأعنف منذ اندلاع الصراع الشهر الماضي.
وهزت سلسلة من الانفجارات العنيفة العاصمة بيروت، وغطت أعمدة الدخان سماء المدينة.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 112 شخصاً وإصابة 837 آخرين في أنحاء البلاد.

المصدر: آ ف ب
جنوب لبنان
لبنان
لبنان وإسرائيل
أزمة لبنان
إسرائيل
الأزمة اللبنانية
الأمم المتحدة
بيروت
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©