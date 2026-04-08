الأمم المتحدة تدين الضربات الإسرائيلية على لبنان

أدان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الضربات الإسرائيلية في أنحاء لبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، اليوم الأربعاء.

وقال حق، لوسائل إعلام إن "الأمم المتحدة تدين بشدة الخسائر في أرواح المدنيين"، داعياً إلى اغتنام "فرصة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران" لتفادي سقوط مزيد من الضحايا.

وشنت إسرائيل، اليوم، غارات مكثفة على لبنان تعدّ الأعنف منذ اندلاع الصراع الشهر الماضي.

وهزت سلسلة من الانفجارات العنيفة العاصمة بيروت، وغطت أعمدة الدخان سماء المدينة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 112 شخصاً وإصابة 837 آخرين في أنحاء البلاد.