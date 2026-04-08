«الكرملين»: نأمل استئناف المحادثات «الثلاثية» بشأن أوكرانيا

موسكو (وكالات)



تأمل روسيا، في جولة جديدة من المحادثات الثلاثية برعاية أميركية، لإنهاء حرب أوكرانيا، والتي تعثرت مؤخراً بسبب النزاع في الشرق الأوسط، حسبما أعلن الكرملين أمس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: إن «المفاوضين الأميركيين منشغلون حالياً بالشؤون الإيرانية». وأضاف «نأمل أن يتاح لهم في المستقبل القريب المزيد من الفرص والوقت للاجتماع في إطار ثلاثي، نتطلع إلى ذلك».

في المقابل، دعت كييف، أمس، الولايات المتحدة إلى الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، قائلة: إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته واشنطن مع طهران يُظهر فعالية الدور الأميركي. وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «الحزم الأميركي ينجح، ونعتقد أن الوقت حان، لإجبار موسكو على وقف إطلاق النار وإنهاء حربها ضد أوكرانيا». وفي منشور لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، كرر الرئيس فولوديمير زيلينسكي هذه التصريحات قائلاً: «لطالما دعت أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنّها روسيا هنا في أوروبا ضد دولتنا وشعبنا، ونحن ندعم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط الذي يمهّد الطريق أمام الجهود الدبلوماسية».

وجدد استعداده لوقف الضربات على البنية التحتية الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة وشبكة الكهرباء الأوكرانية. وانتقد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أمس، القادة الأوروبيين لتقصيرهم في بذل الجهود الكافية لإنهاء حرب أوكرانيا، مضيفاً أن هذه الحرب كانت الأصعب من حيث إيجاد حل.

وقال فانس خلال زيارة إلى المجر: إن الجهود المبذولة لحل النزاع شهدت تقدماً ملحوظاً، لكنها كانت أصعب حرب من حيث إيجاد حل، مضيفاً: «لدينا أوراق من الجانب الأوكراني وأخرى من الجانب الروسي، وقد تمكنا فعلياً من تحديد مواقفهم، ومع الوقت بدأت هذه المواقف تتقارب تدريجياً».