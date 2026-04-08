باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى المفاوضات في إسلام آباد غداً الجمعة

إسلام آباد (وكالات)



دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، وفدي الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد غداً الجمعة لإجراء جولة أخرى من المفاوضات، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ووفقاً لبيان أصدره عبر حسابه بمنصة «إكس»، قال شريف، إن «إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان، بما في ذلك لبنان، وسيبدأ سريانه فوراً».

وأضاف: «أرحب بحرارة بهذه المبادرة الحكيمة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتي البلدين، وأدعو وفودهما إلى إسلام آباد يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 لمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات».

وفي وقت لاحق، أعلنت باكستان مشاركة إيران في محادثات السلام، مبينةً أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس.

كما سيقود نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وفد الولايات المتحدة المكلّف إجراء محادثات بشأن إيران في باكستان، وفق ما أعلن البيت الأبيض أمس.