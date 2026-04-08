الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
لبنان: لا يحق لأي جهة التفاوض نيابة عنا

9 ابريل 2026 02:22

بيروت (الاتحاد)

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، أنه لا يحق لأي جهة التفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية وأن أي تجاوز لذلك يشكل انتهاكاً مباشراً لسيادته وقراره الوطني.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي: إن «لبنان يؤكد بشكل قاطع أنه يتحدث بصوت واحد وهو صوته وأن سيادة لبنان غير قابلة للتجزئة أو المساومة»، مشددةً على أن «خياراته الوطنية وأمنه ومستقبله السياسي تحدد حصراً من قبل مؤسساته الدستورية بمعزل عن أي تدخل خارجي».
وأضافت أن «اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يستثمر في مفاوضات جدية وبحسن نية»، معتبرةً أن إعلان الاتفاق بين الجانبين يعد خطوة ضرورية نحو خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة استعداد لبنان لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بمشاركة مدنية وبرعاية دولية، مشيرةً إلى مواصلة تكثيف جهوده الدبلوماسية لصون استقراره وضمان احترام سيادته ووحدته ومصالحه الوطنية بشكل كامل.

