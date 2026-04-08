مقتل شخصين وإصابة 5 في سقوط مقذوفات في بغداد

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 من عناصر الشرطة، في سقوط مقذوفات حربية وقصف جوي في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مقذوفاً سقط على منزل في منطقة العامرية غربي بغداد ما تسبب بمصرع مدنيين اثنين فيما أصيب ضابط برتبة نقيب، و4 منتسبين من الشرطة إثر قصف معسكر لجهة أمنية بالقرب من حاجز تفتيش كانوا فيه بمنطقة «التاجي» شمال بغداد.

وأشارت إلى أن مقذوفاً ثالثاً سقط في منطقة «التاجي» لكنه لم يتسبب بخسائر كما لم تقع خسائر في استهداف منزل عند تقاطع «النخلة» بشارع فلسطين في قصف جوي ولا خسائر كذلك بسقوط مقذوف لم ينفجر قرب الأقسام الداخلية في شارع فلسطين.