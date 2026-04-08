الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل شخصين وإصابة 5 في سقوط مقذوفات في بغداد

عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أرشيفية)
9 ابريل 2026 02:22

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 من عناصر الشرطة، في سقوط مقذوفات حربية وقصف جوي في مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن مقذوفاً سقط على منزل في منطقة العامرية غربي بغداد ما تسبب بمصرع مدنيين اثنين فيما أصيب ضابط برتبة نقيب، و4 منتسبين من الشرطة إثر قصف معسكر لجهة أمنية بالقرب من حاجز تفتيش كانوا فيه بمنطقة «التاجي» شمال بغداد.
وأشارت إلى أن مقذوفاً ثالثاً سقط في منطقة «التاجي» لكنه لم يتسبب بخسائر كما لم تقع خسائر في استهداف منزل عند تقاطع «النخلة» بشارع فلسطين في قصف جوي ولا خسائر كذلك بسقوط مقذوف لم ينفجر قرب الأقسام الداخلية في شارع فلسطين.

أخبار ذات صلة
العراق
وزارة الداخلية العراقية
قصف جوي
بغداد
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©