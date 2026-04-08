«التعاون الخليجي» يشيد بموقف الاتحاد الأوروبي

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أمس، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاسات الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس وما تمثله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وأشاد البديوي بالمواقف الأوروبية الداعمة التي تم التعبير عنها سابقاً خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الخليجي - الأوروبي، مثمناً تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون.