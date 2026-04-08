عُمان: لا يمكن فرض رسوم عبور في «هرمز» حسب الاتفاقيات

مسقط (الاتحاد)



أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني سعيد المعولي، أمس، أن موقف سلطنة عُمان واضح بالنسبة لمضيق هرمز إذ لا يمكن فرض رسوم على عبور السفن حسب جميع اتفاقيات النقل البحري الدولي التي وقعت عليها السلطنة.

جاء ذلك في رد للمعولي على سؤال لأحد أعضاء مجلس الشورى العُماني الذي استضافه في جلسته الاعتيادية الـ 14 لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة لمناقشة بيان الوزارة واستعراض أهم مبادراتها وإنجازاتها.

وقال المعولي في هذا الصدد «هناك الكثير من الدول لم توقع على الاتفاقيات منها إيران والولايات المتحدة لذلك هناك فراغ قانوني»، لافتاً إلى «وجود نقاش تقوم به وزارة الخارجية العُمانية في هذا الشأن ونأمل أن يكون هناك تحسن للأفضل في هذا الشأن».