عدد اليوم
فقدان 21 شخصاً بانقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية

قوارب في الكونغو الديمقراطية - أرشيفية
9 ابريل 2026 00:11

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، انقلاب قارب في بحيرة كيفو شرقي البلاد، ما أسفر عن فقدان 21 شخصاً على الأقل. 
وكان القارب في طريقه إلى بلدة "ماكينجيري" عندما غرق، أول أمس الثلاثاء، بعد زيارة لإحدى البلدات التجارية.
وقال المسؤولون إن 23 شخصاً نجوا، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين.
ويجري التحقيق في سبب انقلاب القارب، ولم يُعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه.
وتُعدّ حوادث القوارب المميتة أمراً شائعاً في الكونغو الديمقراطية، حيث تمثل أنهارها وسيلة نقل رئيسية لأكثر من 100 مليون نسمة، لا سيما في المناطق النائية.
وقد لقي مئات الأشخاص حتفهم جراء حوادث مماثلة خلال السنوات الأخيرة.

أخبار ذات صلة
عشرات المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين في "المتوسط"
الإمارات تُدين الهجوم الإرهابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي
اليوم 20:27
جانب من الاجتماع التنسيقي
علوم الدار
الإمارات تقود تحولاً لوجستياً إقليمياً لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
اليوم 21:45
مبنى مدمر جراء غارة إسرائيلية على بيروت
الأخبار العالمية
في يوم واحد.. 182 قتيلاً و890 جريحاً بغارات إسرائيلية على لبنان
9 ابريل 2026
قوارب في الكونغو الديمقراطية - أرشيفية
الأخبار العالمية
فقدان 21 شخصاً بانقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية
9 ابريل 2026
قائد عام شرطة أبوظبي يتفقد مستويات الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمصفح
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يتفقد مستويات الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمصفح
اليوم 23:32
