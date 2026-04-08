فقدان 21 شخصاً بانقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، انقلاب قارب في بحيرة كيفو شرقي البلاد، ما أسفر عن فقدان 21 شخصاً على الأقل.

وكان القارب في طريقه إلى بلدة "ماكينجيري" عندما غرق، أول أمس الثلاثاء، بعد زيارة لإحدى البلدات التجارية.

وقال المسؤولون إن 23 شخصاً نجوا، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين.

ويجري التحقيق في سبب انقلاب القارب، ولم يُعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه.

وتُعدّ حوادث القوارب المميتة أمراً شائعاً في الكونغو الديمقراطية، حيث تمثل أنهارها وسيلة نقل رئيسية لأكثر من 100 مليون نسمة، لا سيما في المناطق النائية.

وقد لقي مئات الأشخاص حتفهم جراء حوادث مماثلة خلال السنوات الأخيرة.