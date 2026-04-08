الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بريطانيا: أهمية أن يفضي الاتفاق إلى ضمان عدم استمرار إيران بتهديد جيرانها

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر (أرشيفية)
9 ابريل 2026 02:23

لندن (وكالات)

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر، أمس، إن الهدنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى تعد خطوة نحو إرساء قدر من الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادة حركة الشحن الدولي والاقتصاد العالمي إلى مسارهما الطبيعي.
وأعربت كوبر في بيان صحفي عن ترحيبها بالمحادثات المقترحة بين الولايات المتحدة وإيران للتفاوض بشأن اتفاق دائم ينهي العمليات العسكرية كافة.
وأشادت في هذا الصدد بدور باكستان وأطراف أخرى لجعل المحادثات وإيقاف إطلاق النار «أمراً ممكناً»، مشيرةً إلى أن المملكة المتحدة بذلت بدورها جهوداً دولية لدعم إنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع التأكيد على حق دول الخليج العربي في الدفاع عن نفسها.
وشددت كوبر على أهمية أن تفضي المحادثات المقترحة إلى إنهاء كامل للصراع، وضمان عدم استمرار إيران في تهديد جيرانها أو المضيق، داعيةً في الوقت ذاته إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية على لبنان أيضاً.

أخبار ذات صلة
واشنطن: القوات الأميركية ستبقى في المنطقة لضمان امتثال إيران لإيقاف إطلاق النار
الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب أفعالاً ترقى للإبادة الجماعية في غزة
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي
اليوم 20:27
جانب من الاجتماع التنسيقي
علوم الدار
الإمارات تقود تحولاً لوجستياً إقليمياً لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
اليوم 21:45
تدريبات لجنود مشاة البحرية الأميركية على سفينة الإنزال البرمائية «يو إس إس طرابلس» في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: القوات الأميركية ستبقى في المنطقة لضمان امتثال إيران لإيقاف إطلاق النار
9 ابريل 2026
دخان يتصاعد فوق المباني السكنية في شرق الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ «الاتحاد»: تدهور إنساني خطير مع دخول حرب السودان عامها الرابع
9 ابريل 2026
فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب أفعالاً ترقى للإبادة الجماعية في غزة
9 ابريل 2026
