في يوم واحد.. 182 قتيلاً و890 جريحاً بغارات إسرائيلية على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين بجروح، وهو أعلى عدد قتلى في يوم واحد منذ بداية الصراع في 2 مارس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان: "غارات العدو الإسرائيلي اليوم، أدت في حصيلة ثانية غير نهائية إلى 182 شهيداً و890 جريحاً، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 8 أبريل إلى 1,739 شهيداً و5,873 جريحاً".

وشنت إسرائيل، الأربعاء، غارات مكثفة على لبنان تعدّ الأعنف منذ اندلاع الحرب. وهزت سلسلة من الانفجارات العنيفة العاصمة بيروت، وغطت أعمدة الدخان سماء المدينة.