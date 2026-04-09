الخميس 9 ابريل 2026
زلزال في إندونيسيا يوقع 20 جريحاً ويلحق أضراراً بعشرات المنازل

زلزال في إندونيسيا يوقع 20 جريحاً ويلحق أضراراً بعشرات المنازل
9 ابريل 2026 15:19

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات شرق إندونيسيا الأربعاء، متسبّباً في أضرار لعشرات المنازل وإصابة عشرين شخصاً على الأقل، وفق ما أعلن مسؤول محلي الخميس.
ووقع الزلزال الضحل على عمق 10,4 كيلومترات وعلى بُعد نحو 104 كيلومترات إلى الشرق من مدينة ماوميري في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وشعر سكان جزيرة أدونارا الصغيرة بأكبر تأثير، حيث تضرّر أكثر من 100 منزل وأُصيب ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، وفق ما أفاد به المسؤول المحلي إسماعيل داتون بان.
وتتعرض إندونيسيا والدول المجاورة لزلازل متكررة نظراً إلى موقعها في "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي يمتدّ من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ.

المصدر: وكالات
