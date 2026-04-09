الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في لبنان

9 ابريل 2026 15:15

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة للضربات العسكرية الواسعة التي نفذتها إسرائيل في أنحاء لبنان على مدار يوم أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى تدمير بنى تحتية مدنية.


وأعرب غوتيريش، في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، فجر اليوم الخميس، عن صدمته العميقة وإدانته القوية إزاء الخسائر المتزايدة التي وقعت في صفوف المدنيين جراء هذه الاعتداءات، وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، مقدماً تعازيه الحارة إلى الحكومة والشعب اللبناني، متمنياً الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

واعتبر الأمين العام استمرار العمليات العسكرية في لبنان، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بمثابة تهديد خطير لهذا الاتفاق وتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وجدد غوتيريش دعوته الى جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والى ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والأعيان المدنية في جميع الأوقات.

وشدد على عدم وجود أي حل عسكري للنزاع الدائر، داعياً جميع الأطراف إلى اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

المصدر: وام
