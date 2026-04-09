الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الآلاف يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى مع إعادة فتحه

الآلاف يصلون في مجمع المسجد الأقصى
9 ابريل 2026 16:36

صلى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر، اليوم الخميس، في مجمع المسجد الأقصى المبارك بعد أربعين يوما على إغلاقه منذ التصعيد في المنطقة.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية المواقع الدينية اعتبارا من 28 فبراير الماضي بعيد بدء التصعيد. وصادف ذلك مع شهر رمضان، ما حال دون أداء المسلمين صلاة التراويح وصلاة عيد الفطر في المسجد الواقع في القدس.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الأماكن المقدسة سيعاد فتحها "أمام الزوار ولأداء الصلوات"، وذلك بعد سريان وقف لإطلاق النار.
وقالت محافظة القدس إن "حوالى 3000 مصلّ أدوا صلاة الفجر" اليوم الخميس في المسجد الأقصى.
وانتشر عناصر من الشرطة الإسرائيلية بكثافة على مداخل الحرم القدسي ودققوا بشكل عشوائي في هويات المصلين الذين تدفقوا إلى باحات المسجد.
وبدا التأثر واضحا على المصلين في الباحات، ولم يتمكن بعضهم من حبس دموعهم. وقام رجل يقف عند باب المصلي القِبلي، بتوزيع المناديل الورقية.
وقالت سوزان علّام، التي أتت مع زوجها وابنتهما من منطقة كفر عقب شمال القدس، بأن زيارة الأقصى بعد هذا الغياب أشبه بـ "عيد".
وأضافت "قلوبنا كانت حزينة... صحونا من الساعة الرابعة فجرا، اليوم عيدنا الحمد لله".
أما الشاب حمزة، الذي قال إنه "جار الأقصى"، فقال إن المسجد هو "بيته الأول" وهو ترعرع في ساحاته. وأكد  أن فرحته "لا توصف".

أخبار ذات صلة
المصدر: آ ف ب
المسجد الأقصى
الصلاة
القدس
الفلسطينيون
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©