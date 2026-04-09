باكستان تدين "العدوان" الإسرائيلي على لبنان

دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس "العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان"، وذلك عشية محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن شريف أكد أن بلاده "منخرطة في جهود صادقة من أجل السلام الإقليمي. وانطلاقا من هذه الروحية، تُعقد محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة".

كان شريف أكد، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عند إعلانه التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، أن التصعيد في لبنان مشمول في الاتفاق.

ونفذت إسرائيل، أمس الأربعاء، غارات واسعة قالت إنها الأعنف على لبنان منذ بدء التصعيد. وأسفرت الضربات عن هدم مبانٍ سكنية كبيرة.

وقال وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين إن هجمات أمس أسفرت عن مقتل 203 أشخاص وأكثر من 1000 جريح.