الناتو: دول الحلف تبذل جهدا كبيرا لتلبية طلبات ترامب

أعلن مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء في التحالف تبذل قصارى جهدها لتلبية طلبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز الحلف العسكري، رغم أن بعضها قد تأخر قليلا في البداية في تقديم الدعم للولايات المتحدة في خضم حربها مع إيران.
وأضاف روته، خلال خطاب ألقاه في العاصمة الأميركية واشنطن "عندما حان وقت تقديم الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم التي تحتاجها الولايات المتحدة في إيران، كان بعض الحلفاء بطيئين بعض الشيء، على أقل تقدير. وصراحة، فقد فوجئوا أيضا. وللحفاظ على عنصر المفاجأة في الغارات الأولى، اختار الرئيس ترامب عدم إبلاغ الحلفاء مسبقا".
وتابع "لكن ما أراه اليوم، عندما أنظر إلى أوروبا، هو أن أعضاء الحلف يقدمون دعما هائلا. فهم، بلا استثناء تقريبا، ينفذون كل ما تطلبه الولايات المتحدة. لقد سمعوا طلبات الرئيس ترامب ويستجيبون لها".