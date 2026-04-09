الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الناتو: دول الحلف تبذل جهدا كبيرا لتلبية طلبات ترامب

مارك ​روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يلقي كلمة في واشنطن
9 ابريل 2026 20:17

أعلن مارك ​روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء في التحالف تبذل قصارى جهدها لتلبية طلبات ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز ​الحلف العسكري، رغم أن ‌بعضها قد تأخر ⁠قليلا ​في البداية في تقديم الدعم للولايات المتحدة في خضم حربها مع إيران.
وأضاف ‌روته، خلال خطاب ألقاه في ‌العاصمة الأميركية واشنطن "عندما حان وقت تقديم الدعم اللوجستي وغيره من أشكال ​الدعم التي تحتاجها الولايات المتحدة في إيران، كان بعض الحلفاء بطيئين بعض الشيء، على أقل تقدير. وصراحة، ‌فقد فوجئوا أيضا. ​وللحفاظ على عنصر المفاجأة في الغارات الأولى، اختار الرئيس ترامب عدم إبلاغ ​الحلفاء ‌مسبقا".
وتابع "لكن ⁠ما ‌أراه اليوم، ‌عندما أنظر إلى أوروبا، هو أن ⁠أعضاء الحلف يقدمون دعما هائلا. فهم، ​بلا استثناء تقريبا، ينفذون كل ما تطلبه الولايات المتحدة. لقد سمعوا طلبات الرئيس ترامب ويستجيبون لها".

أخبار ذات صلة
تركيا تطالب بتكثيف الجهود لإنهاء التصعيد العسكري الأخير بالمنطقة
ترامب: سنُخلّص العالم من شر النظام الإيراني وننهي تهديداته الإرهابية
مارك روته
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
الرياضة
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
اليوم 21:30
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
التعليم والمعرفة
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
اليوم 21:28
جمال السويدي يتسلم جائزة «الأسد الذهبي»
علوم الدار
تقديراً لمسيرته الفكرية.. جمال السويدي يُتوَّج بجائزة «الأسد الذهبي»
اليوم 21:08
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©