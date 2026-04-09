الناتو: دول الحلف تبذل جهدا كبيرا لتلبية طلبات ترامب

أعلن مارك ​روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء في التحالف تبذل قصارى جهدها لتلبية طلبات ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز ​الحلف العسكري، رغم أن ‌بعضها قد تأخر ⁠قليلا ​في البداية في تقديم الدعم للولايات المتحدة في خضم حربها مع إيران.

وأضاف ‌روته، خلال خطاب ألقاه في ‌العاصمة الأميركية واشنطن "عندما حان وقت تقديم الدعم اللوجستي وغيره من أشكال ​الدعم التي تحتاجها الولايات المتحدة في إيران، كان بعض الحلفاء بطيئين بعض الشيء، على أقل تقدير. وصراحة، ‌فقد فوجئوا أيضا. ​وللحفاظ على عنصر المفاجأة في الغارات الأولى، اختار الرئيس ترامب عدم إبلاغ ​الحلفاء ‌مسبقا".

وتابع "لكن ⁠ما ‌أراه اليوم، ‌عندما أنظر إلى أوروبا، هو أن ⁠أعضاء الحلف يقدمون دعما هائلا. فهم، ​بلا استثناء تقريبا، ينفذون كل ما تطلبه الولايات المتحدة. لقد سمعوا طلبات الرئيس ترامب ويستجيبون لها".