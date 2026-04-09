الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

12 قتيلاً و16 مصاباً مدنياً بقصف للقوات المسلحة السودانية في دارفور

سودانيون يتجمعون لاستلام مساعدات غذائية في دارفور - أرشيفية
10 ابريل 2026 01:54

الخرطوم (وكالات)

أخبار ذات صلة
قُتل 12 مدنياً، بينهم 6 أطفال، جراء غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مدينة «كتم» بولاية شمال دارفور السودانية، وفق ما أفاد مصدر طبي وناشطون محليون أمس.
وأفاد مصدر طبي بنقل 12 قتيلاً إلى مستشفى المدينة، بينهم 6 أطفال، ثلاث منهم طالبات في المرحلة الثانوية.
كما أُصيب 16 آخرون، بينهم نساء وأطفال، يتلقون العلاج.
وقالت مصادر محلية إن الغارة التي نُفذت أمس الأول، استهدفت «حي السلامة» قرب مدرسة «الأم» للبنات، مُحمّلة مسؤولية الهجوم للقوات المسلحة السودانية.
وأفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن غارات المسيّرات أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني بين يناير ومنتصف مارس، محذرة من الأثر المدمر لهذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.
وقد أودى النزاع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وتسبب في نزوح أكثر من 11 مليوناً، وأدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©