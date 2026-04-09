12 قتيلاً و16 مصاباً مدنياً بقصف للقوات المسلحة السودانية في دارفور

قُتل 12 مدنياً، بينهم 6 أطفال، جراء غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مدينة «كتم» بولاية شمال دارفور السودانية، وفق ما أفاد مصدر طبي وناشطون محليون أمس.

وأفاد مصدر طبي بنقل 12 قتيلاً إلى مستشفى المدينة، بينهم 6 أطفال، ثلاث منهم طالبات في المرحلة الثانوية.

كما أُصيب 16 آخرون، بينهم نساء وأطفال، يتلقون العلاج.

وقالت مصادر محلية إن الغارة التي نُفذت أمس الأول، استهدفت «حي السلامة» قرب مدرسة «الأم» للبنات، مُحمّلة مسؤولية الهجوم للقوات المسلحة السودانية.

وأفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن غارات المسيّرات أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني بين يناير ومنتصف مارس، محذرة من الأثر المدمر لهذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.

وقد أودى النزاع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وتسبب في نزوح أكثر من 11 مليوناً، وأدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.