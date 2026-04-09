ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على لبنان أمس

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم ⁠الخميس، عن حصيلة جديدة مرتفعة لعدد قتلى الهدمات التي شنتها إسرائيل، أمس الأربعاء، على مناطق مختلفة في لبنان.

وقالت الوزارة إن ​عدد ​قتلى ‌غارات أمس ارتفع إلى ‌303 أشخاص ومئات الجرحى.

وأضافت الوزارة ​أن هذه الحصيلة ليست نهائية، إذ ‌من المتوقع ​أن ترتفع أكثر مع ​استمرار ‌فرق ⁠الإنقاذ ‌في ‌انتشال الجثث ⁠من تحت أنقاض المباني المهددة.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 203 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

ونفذت إسرائيل، أمس الأربعاء، غارات واسعة قالت إنها الأعنف على لبنان منذ بدء التصعيد. وأسفرت الضربات عن هدم مبانٍ سكنية كبيرة.