50 قتيلاً بهجوم إرهابي في نيجيريا

آثار هجوم إرهابي على قرية في نيجيريا - أرشيفية
10 ابريل 2026 01:54

كانو (وكالات)

ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون يوم الثلاثاء الماضي، في شمال غرب نيجيريا إلى 50 قتيلاً، وفق ما أفادت جهات إنسانية أمس، بعدما كانت الحصيلة الأولية 20 قتيلاً.
وأشار تقرير لجهات إنسانية إلى العثور على 50 جثة.
ووقع الهجوم الثلاثاء في بلدة «إيرينا» بمنطقة «شيرورو» في ولاية «نيجر».
وكما هي حال ولايات أخرى في شمال نيجيريا، تواجه نيجر هجمات متصاعدة بسبب أعمال المجموعات الإرهابية من جهة وأفعال العصابات الإجرامية من جهة أخرى. وتقوم الأخيرة بمهاجمة القرى واختطاف سكان للمطالبة بفديات.
وأوضح تقرير الجهات الإنسانية أن بين قتلى الهجوم 34 من الصيادين المحليين المتعاونين مع أجهزة الأمن النيجيرية في ملاحقة المجرمين، و14 من أفراد ميليشيات الدفاع الذاتي المحلية، إضافة إلى اثنين من المدنيين.
وأفاد تقرير عسكري بأن «منفذي الهجوم عدد كبير من قطاع الطرق يستقلون دراجات نارية، بمعدل ثلاثة على كل دراجة، ومجهزون بأسلحة متطورة».
وفي السنوات الأخيرة، باتت منطقة «شيرورو» الزراعية التي تضمّ أكبر محطة كهرمائية في نيجيريا معقلاً للمجرمين والإرهابيين.
ورغم التعزيزات الأمنية، تهاجم هذه المجموعات الإجرامية القرى وتجبر السكان على الفرار.
وفي ظلّ تنامي العنف في الفترة الأخيرة، أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو بتعزيز الانتشار العسكري والأمني في المنطقة.

