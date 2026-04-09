إسرائيل تصادق على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة

مستوطنة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية - أرشيفية
10 ابريل 2026 01:54

رام الله (الاتحاد)

نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس، بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» بإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة القرار تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن «الاستيطان بجميع أشكاله في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة، ويجب وقفه».
واعتبرت القرار «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وأشارت إلى أن هذا القرار «يمثل خطوة إسرائيلية إضافية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري والتهجير، تتحمل نتائجها الحكومة الإسرائيلية التي تصر على إشعال المنطقة وجرّها إلى مزيد من دوامة العنف والتصعيد».
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف الإجراءات «الأحادية الخطيرة».

