الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأمم المتحدة: لا حل عسكرياً للنزاع بين لبنان وإسرائيل

مبنى مدمر في بيروت جراء غارة إسرائيلية - أ ف ب
10 ابريل 2026 01:54

نيويورك (الاتحاد)

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يوفر فرصة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح بين لبنان وإسرائيل، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع.
وأضاف حق، في مؤتمر صحفي مشترك أن الأمم المتحدة تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية في جميع أنحاء لبنان، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وأشار إلى أن الصراع في المنطقة أسفر عن سقوط العديد من القتلى، وأن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الكهرباء والمياه والطاقة والنقل، قد لحقت بها أضرار جسيمة.
ولفت حق، إلى أن الحل يكمن في طاولة المفاوضات، داعياً الأطراف إلى استخدام القنوات الدبلوماسية، وإنهاء الأعمال العدائية، وتأكيد التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

