الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
نواب لبنانيون لـ«الاتحاد»: ممارسات «حزب الله» جرّت لبنان إلى مواجهات مكلفة

عمال يزيلون الأنقاض من موقع تعرض للقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
10 ابريل 2026 01:54

عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة
نتنياهو يعلن عزم إسرائيل بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
إسرائيل تصادق على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة

يواجه لبنان مرحلة مفصلية في تاريخه تتطلب التحرك الفوري لإنهاء حالة الفوضى الناتجة عن تصرفات «حزب الله» الأحادية، التي جرّت البلاد إلى حروب وعداءات غير منتهية، إضافة إلى تعريض مناطق الجنوب للاحتلال والقصف، في ظل قرارات متتالية من الحكومة اللبنانية تؤكد أن حصرية السلاح مبدأ لن يتم التراجع عنه.
وأكد نواب لبنانيون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ واضح لتنفيذ الاتفاقات الدولية، موضحين أن حصرية السلاح شرط رئيس لاستعادة الثقة في الدولة اللبنانية، في ظل شكاوى متتالية من عدم امتثال «حزب الله» لأي ضوابط أو مواثيق تتعلق بقبول قرارات الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، إن مسألة حصرية السلاح لم تعد مجرد طرح سياسي أو نقاش داخلي، بل أصبحت شرطاً أساسياً لإنقاذ الدولة اللبنانية واستعادة حضورها وسيادتها، مضيفاً أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يقوض مؤسساتها ويضعف ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بها.
وأضاف كرم لـ«الاتحاد» أن أي محاولة لإعادة بناء الاقتصاد أو استقطاب الدعم الخارجي ستبقى محدودة في ظل غياب قرار سيادي موحد، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن ازدواجية القرار العسكري جرت لبنان إلى مواجهات مكلفة لا تعكس إرادة الدولة، والمرحلة الحالية تفرض حسم هذا الملف بشكل واضح عبر الالتزام الكامل بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وأشار إلى أن استعادة ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي تبدأ من احترام سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، لافتاً إلى أن ذلك يشكل المدخل الحقيقي لإعادة الاستقرار ومنع انزلاق البلاد مجدداً إلى صراعات إقليمية لا تخدم مصالحها الوطنية.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب اللبناني، غسان حاصباني، أن حصرية السلاح بيد الدولة تمثل حجر الأساس في إعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة ثقة الداخل والخارج، مشدداً على أن أي مسار إصلاحي أو إنقاذي لن يكتمل من دون معالجة هذا الملف بشكل جذري.
وأوضح حاصباني لـ«الاتحاد» أن استمرار السلاح خارج إطار الشرعية يعرض لبنان لمخاطر أمنية وسياسية متكررة، ويضعف قدرته على التفاوض مع المجتمع الدولي أو الحصول على الدعم اللازم للخروج من أزماته المتفاقمة.
وأشار إلى أن استعادة الاستقرار تتطلب توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الدولة، بما يضمن عدم تكرار الانزلاق إلى مواجهات لا تخدم المصلحة الوطنية، وذلك يشكل خطوة أساسية نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها.

آخر الأخبار
طائرة من طراز «أف 35» تهبط على متن حاملة الطائرات «يو أس أس أبراهام لينكولن» في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران برد عسكري واسع في حال عدم الالتزام باتفاق الهدنة
10 ابريل 2026
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر: ضرورة البناء على وقف إطلاق النار لضمان حرية الملاحة
10 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: فرض رسوم على عبور «هرمز» سيشكل سابقة خطيرة
10 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استهداف البنى التحتية في السودان تصعيد خطير في مسار الصراع
10 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نتنياهو يعلن عزم إسرائيل بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
10 ابريل 2026
