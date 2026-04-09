قطر: ضرورة البناء على وقف إطلاق النار لضمان حرية الملاحة

10 ابريل 2026 01:55

الدوحة (الاتحاد)

جدد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أمس، موقف بلاده بشأن ضرورة البناء على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؛ بهدف منع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن من وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل لبحث آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما شدد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

آخر الأخبار
