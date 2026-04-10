الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات

الأخبار العالمية

أوروبا تسجل ثاني أكثر شهور مارس دفئاً على الإطلاق

10 ابريل 2026 11:57

أفادت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن شهر مارس الماضي كان ثاني أكثر أشهر مارس دفئاً في أوروبا منذ بدء تسجيل البيانات، كما سجل ثاني أعلى درجة حرارة لسطح البحر عالمياً خلال الشهر ذاته.

وأوضحت بيانات "كوبرنيكوس"، أنه على مستوى العالم، جاء مارس في المرتبة الرابعة بين أكثر أشهر مارس دفئاً منذ بدء التسجيلات، بمتوسط درجة حرارة بلغ 13.94 درجة مئوية، أي بزيادة قدرها 1.48 درجة مقارنة بمتوسط الفترة ما قبل الصناعية بين عامي 1850 و1900، وبمقدار 0.53 درجة أعلى من متوسط مارس خلال الفترة من 1991 إلى 2020.

وذكرت أن اتجاه درجات الحرارة القصوى لا يزال متواصلاً، مشيرة إلى أن أكثر شهر مارس دفئاً على الإطلاق كان في عام 2024.

وأضافت أن أوروبا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث بلغ المتوسط 5.88 درجة مئوية، أي أعلى بـ 2.27 درجة مقارنة بالفترة من 1991 إلى 2020، في حين كانت أجزاء واسعة من القارة أكثر جفافاً من المعتاد، تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في مناطق في البحر المتوسط وإسكندنافيا.

وسجل القطب الشمالي أدنى مستوى على الإطلاق لمساحة الجليد البحري في مارس الماضي، حيث تراجعت بنسبة 5.7 % من المتوسط، وهو أدنى مستوى يتم رصده لهذا الشهر، بحسب "كوبرنيكوس".

وأوضحت البيانات أن متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً بلغ 20.97 درجة مئوية، وهو ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله لشهر مارس.

 

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
القطب الشمالي
الجليد
أوروبا
