ستارمر: ناقشت مع ترامب الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ​اليوم الجمعة، أنه ناقش مع ​الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدرات العسكرية والأمور اللوجستية المتعلقة بعبور السفن ⁠من مضيق هرمز عندما تحدث معه ​أمس الخميس.

وأضاف ‌ستارمر "نعمل على تشكيل تحالف من الدول... ووضع خطة سياسية ودبلوماسية وأيضا دراسة القدرات العسكرية... ‌والأمور اللوجستية اللازمة لعبور السفن ‌من المضيق".

وتابع "كان هذا محور نقاشنا الليلة الماضية، كان انعاكسا ​لما ناقشته هنا، والتركيز أيضا على وضع خطة عملية بشأن الملاحة عبر المضيق".

وردا على سؤال حول احتمال انسحاب الولايت المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال ستارمر إن الحلف ⁠يحقق منافع لكل من ​الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف "حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي جعلنا على مدى عقود أكثر أمنا بكثير مما قد نكون عليه دونه".