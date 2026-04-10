روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

أعلنت ​وزارة ​الدفاع ‌الروسية، ⁠اليوم ​الجمعة، أنها سيطرت على ‌قريتين في شرق ‌أوكرانيا، هما ​"ميروبولسك" بمنطقة سومي و"ديبروفا" بمنطقة دونيتسك، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "⁠إنترفاكس" للأنباء.

وتؤكد روسيا، من حين لآخر، السيطرة على قرى وتجمعات سكنية في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 151 طائرة مسيرة استهدفت بشكل رئيسي منطقتي فولغوغراد وروستوف في جنوب روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم تدمير 57 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد و48 طائرة فوق مقاطعة روستوف و35 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت "كما تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق بحر قزوين وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية كالميكيا وأخرى فوق مقاطعة تامبوف".