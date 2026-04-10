فانس يحذّر إيران من "التلاعب" بأميركا خلال المحادثات

أكد جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، ⁠اليوم الجمعة، أنه ​يتطلع إلى ​إجراء ‌مفاوضات إيجابية ⁠مع ​إيران وذلك لدى مغادرته لعقد محادثات ‌في باكستان، لكنه حذر أيضا ‌طهران من "التلاعب" ببلاده.

وأضاف للصحفيين، ​قبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية واشنطن "نتطلع إلى المفاوضات. أعتقد أنها ستكون إيجابية" من أجل وضع حد للتصعيد العسكري في المنطقة.

وتابع "كما ‌قال رئيس الولايات ​المتحدة، إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض ​بحسن ‌نية، ⁠فنحن ‌مستعدون ‌بالطبع لمد يد ⁠مفتوحة... لكن إذا حاولوا التاعب بنا، فسيجدون أن فريق التفاوض لن يكون مرحبا بذلك".

يرافق فانس، خلال المباحثات، وفد يضم ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب وجاريد كوشنر، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء الأربعاء، اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.