كردستان العراق يندد بهجمات على أراضيه رغم الهدنة

أعلنت سلطات كردستان العراق، اليوم الجمعة، إسقاط طائرات مسيّرة كانت تستهدف مواقع عدة في الإقليم، منددة بـ"إثارة للفوضى" في ظلّ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة داخلية الإقليم، الذي يحدّ إيران من الشرق "على الرغم من أن موقف حكومة إقليم كردستان كان منذ البداية داعما للسلام والاستقرار (...) وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، تعرضت مواقع مختلفة في إقليم كردستان ليلة الخميس (...) لعدة هجمات بطائرات مسيرة، حيث تم التصدي لها وإسقاطها".

وتعرّض الإقليم، خلال التصعيد العسكري، لهجمات بمسيّرات استهدفت مقار بعثات دبلوماسية ومواقع لمستشارين ضمن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.