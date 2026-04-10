الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذّر من انعدام الأمن الغذائي في لبنان

10 ابريل 2026 18:37

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من التزايد المتسارع لانعدام الأمن الغذائي في لبنان في ظل التصعيد العسكري المستمر.
وأكدت أليسون أومان مديرة البرنامج في لبنان أنّ "قوافل برنامج الأغذية العالمي لا تزال تجوب البلاد، ولكن البيئة التشغيلية تزداد تعقيدا".
وأضافت لصحافيين، في جنيف متحدثة من بيروت "لم يعد بالإمكان اعتبار الأمن أمرا مفروغا منه، خصوصا مع تزايد الاحتياجات بسرعة".
منذ بداية التصعيد، تمكنت عشر قوافل من إيصال مساعدات إلى ما بين 40 إلى 60 ألف شخص، بحسب برنامج الأغذية العالمي. وأفادت أومان بأن "العديد" من القوافل الأخرى لم تتمكن من القيام بذلك بسبب انعدام الأمن.
ولا يزال نحو 150 ألف شخص عالقين في جنوب لبنان، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وبالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه القوافل، أوضحت أومان أنّ الاضطرابات في سلاسل الإمداد وتزايد انعدام الأمن الغذائي يرجعان بشكل خاص إلى عدم قدرة بعض المزارعين على زراعة أراضيهم في جنوب لبنان وإلى صعوبات النقل.
وتُضاف إلى ذلك آثار الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والأسمدة، وفق أومان.
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى "وصول آمن ومستمر" لتقديم المساعدات الضرورية للمجتمعات المتضرّرة، خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقالت أومان إنّ الأزمة في لبنان "تتحوّل بسرعة إلى أزمة أمن غذائي"، موضحة أنّ برنامج الأغذية العالمي يلاحظ علامات واضحة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخصوصا الخبز والخضراوات، في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت "بالنسبة إلى العائلات ،التي تكافح لتغطية النفقات، فإنّ الوضع مقلق للغاية".
وأوضحت أنّ "الأسعار ترتفع ومستويات الدخل تنخفض والطلب يتزايد".
وتابعت "حتى قبل هذا التصعيد الأخير، كان حوالى 900 ألف شخص في لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ويشير تحليلنا الأخير الذي من المحتمل أن يُنشر الأسبوع المقبل، إلى أنّ هذا العدد سيزداد".
ونزح أكثر من مليون شخص، في لبنان، منذ اندلاع التصعيد.

أخبار ذات صلة
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 303 قتلى و1150 جريحاً
المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
جانب من الملتقى
علوم الدار
"أبوظبي للدفاع المدني" تنظِّم ملتقى المستجيب المجتمعي الأول لترسيخ ثقافة التطوع
اليوم 20:38
بني ياس ينتزع نقطة التعادل من الشارقة بـ«النيران الصديقة»
"الفارس الشهم 3".. طائرة مساعدات تصل العريش لدعم أهالي غزة ضمن "جسر حميد الجوي"
اليوم 20:11
بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الفرنسي في الفاتيكان
الأخبار العالمية
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام
اليوم 19:53
المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان
الأخبار العالمية
الكويت: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني إثر اعتداء بمسيّرات
اليوم 19:37
