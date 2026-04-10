الكويت: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني إثر اعتداء بمسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني إثر استهداف منشآت حيوية تابعة له بمسيرات معادية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان "تم رصد 7 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".

وأكد العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة، أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة".

وأضاف المتحدث أن "المصابين يتلقون العلاج حاليًا وحالاتهم مستقرة".