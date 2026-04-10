الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام

بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الفرنسي في الفاتيكان
10 ابريل 2026 19:53

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا ليو الرابع عشر، اليوم الجمعة، إلى السلام خلال أول لقاء يجمعهما طغى عليه الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وتباحث الرئيس الفرنسي، في الفاتيكان، مع البابا على انفراد لنحو ساعة، وهي مدة أطول بكثير من المعتاد لمقابلة بابوية.
وقال ماكرون، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعد المحادثات "نتشارك نفس القناعة: في مواجهة الانقسامات التي يشهدها العالم، يُعد العمل من أجل السلام واجبا وضرورة. وستواصل فرنسا العمل من أجل الحوار والعدالة والأخوة بين الشعوب".
كما أشار الفاتيكان، في بيان، إلى أنه في مواجهة "الصراعات في العالم"، "يمكن استعادة التعايش السلمي من خلال الحوار والتفاوض".
وشغل لبنان حيّزا خاصا في المداولات، خصوصا بعد الغارات الإسرائيلية التي طالته الأربعاء وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، بحسب السلطات اللبنانية، رغم وقف إطلاق النار الذي أ‘لنه الرئيس الأميركي بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: آ ف ب
"أبوظبي للدفاع المدني" تنظِّم ملتقى المستجيب المجتمعي الأول لترسيخ ثقافة التطوع
بني ياس ينتزع نقطة التعادل من الشارقة بـ«النيران الصديقة»
"الفارس الشهم 3".. طائرة مساعدات تصل العريش لدعم أهالي غزة ضمن "جسر حميد الجوي"
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام
الكويت: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني إثر اعتداء بمسيّرات
