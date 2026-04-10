7 قتلى بهجوم مسلح في أفغانستان

كابول (وكالات)

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مسلّحين قتلوا أمس، بواقع 7 أشخاص على الأقل، في هجوم استهدف مدنيين في موقع ترفيهي بولاية «هرات» في غرب أفغانستان.

وجاء في منشور للمتحدث باسم الوزارة على منصة «إكس»: «تفيد المعلومات الأولية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بعضهم بحال حرجة».

وأوضح قاني أن «مسلّحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون دراجات نارية استهدفوا مدنيين قرب قرية تقع جنوب غرب مدينة هرات».

وأضاف رئيس دائرة الإعلام في هرات، وفق بيان صادر عن مكتبه «إن قوات الأمن استجابت للحادث فور وقوعه واعتقلت مشتبهاً به، والجهود مستمرة لتحديد هوية بقية الجناة واعتقالهم».