«أطباء بلا حدود»: الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة

غزة (الاتحاد)

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة رغم مرور 6 أشهر على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وأكدت أن ما يجري ليس وقفاً فعلياً لإطلاق النار، في ظل استمرار الهجمات، واتساع السيطرة العسكرية الإسرائيلية، والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، والنقص الحاد في الغذاء والمياه النظيفة، والكهرباء، والرعاية الصحية، وتعطيل الإجلاء الطبي، حيث لايزال أكثر من 11 ألف مريض بحاجة إلى العلاج خارج القطاع.

ويعيش 90% من سكان غزة في حالة نزوح قسري وسط ظروف قاسية أدّت إلى انتشار الأمراض.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية على إسرائيل، من أجل حماية المدنيين في غزة ودخول مواد الإغاثة.