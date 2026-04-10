الأخبار العالمية

فرنسا: 20 دولة تدرس خطة لمرافقة السفن في مضيق هرمز

سفينة تجارية تبحر قرب مضيق هرمز - أرشيفية
11 ابريل 2026 01:32

باريس (وكالات)

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران، أمس، أن نحو 20 دولة تدرس خطة تتيح إمكانية مرافقة السفن في مضيق هرمز عند الضرورة.
وفي تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام، وصفت فوتران، وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران بأنه «هش للغاية».
وأكدت على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار إلى واقع، من أجل تمهيد الطريق نحو السلام.
ولفتت فوتران، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، وأنها قامت هي أيضاً بزيارة كل من قطر والسعودية في هذا السياق.
وتابعت فوتران: «مضيق هرمز يمثل 20 بالمئة من التجارة العالمية. وهذه مسألة مهمة. فحرية الملاحة نقطة لا غنى عنها يجب أن ندافع عنها بكل تأكيد».
وأوضحت أن «ماكرون، أكد منذ اليوم الأول للحرب على أهمية حرية الملاحة وضرورة اعتماد المسار الدبلوماسي لإيجاد حلول ملموسة». وشددت على أن المفاوضات الدبلوماسية في هذا الشأن يجب أن تُجرى بمشاركة جميع الدول المعنية.
وفيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، قالت فوتران، إن «هناك خطة قيد الإعداد بمبادرة من فرنسا». 
وأضافت: «نحو 20 دولة تعمل على هذه الخطة لدراسة كيفية امتلاك القدرات اللازمة، بحيث يمكن، عند الضرورة، مرافقة السفن أثناء دخولها إلى المضيق».

