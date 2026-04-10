خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

شدد خبراء ومحللون على أن مضيق هرمز يُعد ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد الملاحة الدولية، وبالتالي لا تمتلك إيران حق إغلاقه، مؤكدين أن تعطيل الملاحة في هذا الممر الحيوي يمثل شكلاً من أشكال «الإرهاب الاقتصادي»، الذي يطال مختلف شعوب العالم، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن أي تهديد لمضيق هرمز ينعكس فوراً على تكلفة المعيشة، بما يؤدي إلى أعباء اقتصادية متزايدة تمس ملايين الأسر حول العالم.

وشدد كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات، الدكتور ساتورو ناجاو، على أن إيران لا تملك حق إغلاق مضيق هرمز، باعتباره ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد الملاحة الدولية، موضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعتمدان بشكل أساسي على المضيق، في حين أن نحو 90% من مستخدميه هم من الدول الآسيوية.

وأشار ناجاو، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن طهران استهدفت بالفعل دولاً عدة لم تكن طرفاً في الحرب الراهنة، وهذا السلوك يضعها في موقف سلبي على المستوى الدولي، موضحاً أن إيران سعت إلى ممارسة ضغوط عبر توسيع نطاق الاستهداف ليشمل دولاً عدة، بما يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية ورفع أسعار النفط.

ولفت إلى أن غالبية الدول التي طالتها الاعتداءات الإيرانية لم تكن منخرطة في الصراع إلى جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا النهج وتداعياته.

من جهته، حذر الكاتب الصحفي، فداء الحلبي، من خطورة التهديدات الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز، مؤكداً أن تعطيل الملاحة في هذا الممر الحيوي لا يُعد عملاً عدائياً ضد دولة بعينها، بل يمثل شكلاً من أشكال «الإرهاب الاقتصادي»، الذي يطال العالم بأسره، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر حول العالم.

وأوضح الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أهمية مضيق هرمز تنقسم إلى شقين رئيسين، أولهما يتعلق بالأمن الاقتصادي العالمي، حيث يُعد المضيق أحد أهم شرايين نقل الطاقة، لا سيما النفط الذي تعتمد عليه دول عدة حول العالم، إلى جانب كونه ممراً أساسياً لحركة السلع الاستهلاكية والدوائية والصناعية، وهذا الدور يتجلى بوضوح في مراكز التجارة الإقليمية الكبرى.

وذكر الحلبي أن الشق الثاني يرتبط بالتأثير المباشر على حياة الأفراد، خاصة من الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، الذين يعتمدون على استقرار الأسعار لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن أي تهديد لمضيق هرمز ينعكس فوراً على تكلفة المعيشة، بما قد يؤدي إلى أعباء اقتصادية متزايدة تمس ملايين الأسر، بل وتهدد الأمن الغذائي لشريحة واسعة من السكان في المنطقة والعالم.