الأخبار العالمية

ستارمر: أبلغت ترامب بضرورة إشراك دول الخليج في أي اتفاق

كير ستارمر
11 ابريل 2026 01:32

لندن (وكالات)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «إعادة فتح مضيق هرمز أمر حيوي لتعزيز وقف إطلاق النار الهش في حرب إيران».
وأضاف في تصريحات أثناء مغادرته قطر بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج، أنه «لا يمكن فرض رسوم أو قيود على حركة الشحن التجاري عبر هذا الممر المائي». 
وأضاف ستارمر أنه «أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي الخميس، أن إنهاء النزاع يجب أن يشمل دول الخليج، والتي لديها مواقف قوية بشأن مضيق هرمز». 
وأشار إلى أن بريطانيا تشارك مع دول أخرى في وضع خطط عسكرية لضمان أمن المضيق، في حال تطور وقف إطلاق النار إلى سلام أطول أمداً.
وتابع: «الدول الخليجية جارة لإيران، وإذا كان لوقف إطلاق النار أن يصمد، ونأمل أن يحدث ذلك، فلا بد أن يشملها الاتفاق. لديهم مواقف قوية جداً بشأن مضيق هرمز».

كير ستارمر
