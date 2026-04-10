أكثر من 100 ألف شخص يصلون الجمعة في المسجد الأقصى

أدّى أكثر من 100 ألف شخص، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في القدس بعدما أعيد فتحه أمس الخميس عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية المشرفة على الموقع.

هذه أول صلاة جمعة تُقام في المسجد الأقصى منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة في 28 فبراير الماضي.

ومنذ بداية التصعيد، أغلقت السلطات الإسرائيلية المواقع المقدسة في المدينة القديمة.

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

وأظهر بث مباشر باحات المسجد مكتظة بالمصلّين.

وقال محمد سعيد، وهو مُصلّ يبلغ 30 عاما "نأمل ألا يُغلق المسجد الأقصى مجددا، وأن يتمكن الجميع من زيارة هذا المكان المقدس".

وقال شريف محمد (39 عاما) "صلاة الجمعة فريضة علينا، لكن تأديتها في المسجد الأقصى أمر مختلف تماما".

وقال أحمد عمار (55 عاما) إن العودة إلى المسجد الأقصى تولّد "شعورا لا يوصف".