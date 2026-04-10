أكثر من 100 ألف شخص يصلون الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى
10 ابريل 2026 22:08

أدّى أكثر من 100 ألف شخص، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في القدس بعدما أعيد فتحه أمس الخميس عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية المشرفة على الموقع.
هذه أول صلاة جمعة تُقام في المسجد الأقصى منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة في 28 فبراير الماضي. 
ومنذ بداية التصعيد، أغلقت السلطات الإسرائيلية المواقع المقدسة في المدينة القديمة.

  • فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى
وأظهر بث مباشر باحات المسجد مكتظة بالمصلّين.
وقال محمد سعيد، وهو مُصلّ يبلغ 30 عاما "نأمل ألا يُغلق المسجد الأقصى مجددا، وأن يتمكن الجميع من زيارة هذا المكان المقدس".
وقال شريف محمد (39 عاما) "صلاة الجمعة فريضة علينا، لكن تأديتها في المسجد الأقصى أمر مختلف تماما".
وقال أحمد عمار (55 عاما) إن العودة إلى المسجد الأقصى تولّد "شعورا لا يوصف". 

المصدر: آ ف ب
شرطة أبوظبي تصدر تحذيرا للجمهور
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
خالد عيسي: العين وشباب الأهلي قمة تليق بدوري أدنوك
خالد عيسي: العين وشباب الأهلي قمة تليق بدوري أدنوك
محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال
محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في نيجيريا
