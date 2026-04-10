لبنان: ارتفاع عدد قتلى غارات إسرائيل الأربعاء إلى 357

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الغارات التي شنتها إسرائيل على بيروت ومناطق أخرى، الأربعاء، ارتفعت إلى 357 قتيلا، وأن الحصيلة الإجمالية، منذ بدء التصعيد العسكري، باتت تناهز ألفي قتيل.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 303 أشخاص في قصف الأربعاء.

وأوردت الوزارة أن حصيلة جرحى غارات الأربعاء ارتفعت "إلى 1223 جريحا"، مشيرة إلى أنها تبقى "غير نهائية نظرا لاستمرار أعمال رفع الانقاض ووجود كمية كبيرة جدا من الأشلاء مما يتطلب وقتا لإنجاز فحوص الحمض النووي وتأكيد هويات الضحايا".

إلى ذلك، أفادت الوزارة بأن الحصيلة الإجمالية للضربات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد في الثاني من مارس الماضي ارتفعت إلى 1953 قتيلا و6303 جرحى.