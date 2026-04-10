السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كامالا هاريس: أفكر في الترشح للرئاسة في 2028

كامالا هاريس في لقاء لمنظمة (ناشونال أكشن نتورك) للحقوق المدنية
10 ابريل 2026 22:44

ذكرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي السابقة، والتي ترشحت للانتخابات ​عن الحزب الديمقراطي في 2024 وخسرت أمام الرئيس دونالد ترامب، أنها قد تترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى في ​2028.
وقالت هاريس، اليوم الجمعة ​في ‌معرض ردها على ⁠سؤال الناشط والإعلامي ​آل شاربتون خلال ظهورها في لقاء لمنظمة (ناشونال أكشن نتورك) للحقوق المدنية "ربما، ربما. أنا أفكر ‌في الأمر، أنا أفكر في الأمر".
وكانت هاريس نابئة للرئيس الديمقراطي جو بايدن بين 2020 و2024.
وقبل ذلك، شغلت ​منصب عضو مجلس الشيوخ والمدعية العامة لولاية كاليفورنيا ومناصب أخرى. 
واجتذب مؤتمر (ناشونال ⁠أكشن نتورك) عددا من ​المرشحين الديمقراطيين المحتملين، بما في ذلك جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، وبيت بوتيجيج وزير النقل السابق، وجيه.بي بريتسكر حاكم ولاية إيلينوي، ​وغيرهم.

المصدر: رويترز
كامالا هاريس
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة الأميركية
الحزب الديمقراطي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©