كامالا هاريس: أفكر في الترشح للرئاسة في 2028

ذكرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي السابقة، والتي ترشحت للانتخابات ​عن الحزب الديمقراطي في 2024 وخسرت أمام الرئيس دونالد ترامب، أنها قد تترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى في ​2028.

وقالت هاريس، اليوم الجمعة ​في ‌معرض ردها على ⁠سؤال الناشط والإعلامي ​آل شاربتون خلال ظهورها في لقاء لمنظمة (ناشونال أكشن نتورك) للحقوق المدنية "ربما، ربما. أنا أفكر ‌في الأمر، أنا أفكر في الأمر".

وكانت هاريس نابئة للرئيس الديمقراطي جو بايدن بين 2020 و2024.

وقبل ذلك، شغلت ​منصب عضو مجلس الشيوخ والمدعية العامة لولاية كاليفورنيا ومناصب أخرى.

واجتذب مؤتمر (ناشونال ⁠أكشن نتورك) عددا من ​المرشحين الديمقراطيين المحتملين، بما في ذلك جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، وبيت بوتيجيج وزير النقل السابق، وجيه.بي بريتسكر حاكم ولاية إيلينوي، ​وغيرهم.