السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

11 ابريل 2026 10:30

أصدرت أوامر لآلاف النيوزيلنديين بإخلاء منازلهم اليوم السبت، في الوقت الذي تستعد فيه ​الجزيرة الشمالية للبلاد لاستقبال الإعصار "فايانو"، الذي حذرت السلطات من أنه قد يتسبب في فيضانات ساحلية وانهيارات ⁠أرضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد ​إن إعصار فايانو، الذي من المتوقع ​أن ‌يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً ⁠تصل ​سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة، من المتوقع أن يجتاح البلاد غداً الأحد، ثم يمر غرب جزر تشاتام النائية ‌يوم الاثنين.

وأُعلنت حالة الطوارئ في عدة ‌مناطق اليوم السبت، حيث أمرت السلطات بإخلاء بعض أجزاء مدينة واكاتاني، التي ​يبلغ عدد سكانها 37150 نسمة، وتقع على بعد حوالي 430 كيلومتراً شمالي العاصمة ولنجتون.
ونشر المجلس المحلي في واكاتاني على فيسبوك "يتعين على السكان التخطيط للبقاء ‌بعيداً لمدة يومين على ​الأقل". وأضاف أن العاصفة قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وعواصف وأمواج يصل ارتفاعها إلى 13 متراً وفيضانات ​في المناطق ‌الساحلية.
وقال ⁠رئيس ‌الوزراء كريستوفر لوكسون أمس ‌الجمعة إن الإعصار قد يتسبب في أضرار، وحث السكان ⁠في مساره على الاستعداد لمواجهة آثاره.

أعاد ​إعصار فايانو إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لإعصار جابرييل عام 2023، الذي أودى بحياة 11 شخصاً وتسبب في نزوح الآلاف في واحدة من أكبر الكوارث ​الطبيعية التي شهدتها نيوزيلندا في ​هذا القرن.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©