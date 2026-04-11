رئيس وزراء باكستان يلتقي فانس في إطار المحادثات

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الأخير اجتمع مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، مشيرا إلى أن محادثات السلام الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة "بدأت".

وجاء في البيان "مع بدء محادثات إسلام أباد اليوم، عقد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اجتماعا مع سعادة نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية جاي دي فانس".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شدد على أن باكستان تتطلع إلى مواصلة العمل على تسهيل إحراز الطرفين تقدما نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".

وأكد خبر مشترك أصدره الوفد الصحافي المرافق لفانس حصول الاجتماع، مشيرا إلى أن المبعوثين الأميركيين البارزين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حضراه أيضا.

كذلك شارك في اللقاء وزير خارجية باكستان إسحاق دار ووزير الداخلية محسن نقوي.

وأظهرت لقطات بثتها باكستان رئيس الوزراء شريف مستقبلا فانس بحرارة عند أعلى درج، ثم توجه معه إلى قاعة أُعِدّت فيها الكراسي للوفدين، ووُضِع في الخلفية علما باكستان والولايات المتحدة.

والتقى شريف في وقت سابق وفدا إيرانيا، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام.