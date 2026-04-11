السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء باكستان يلتقي فانس في إطار المحادثات

رئيس وزراء باكستان يلتقي فانس
11 ابريل 2026 16:21

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الأخير اجتمع مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، مشيرا إلى أن محادثات السلام الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة "بدأت".
وجاء في البيان "مع بدء محادثات إسلام أباد اليوم، عقد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اجتماعا مع سعادة نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية جاي دي فانس".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شدد على أن باكستان تتطلع إلى مواصلة العمل على تسهيل إحراز الطرفين تقدما نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".
وأكد خبر مشترك أصدره الوفد الصحافي المرافق لفانس حصول الاجتماع، مشيرا إلى أن المبعوثين الأميركيين البارزين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حضراه أيضا.
كذلك شارك في اللقاء وزير خارجية باكستان إسحاق دار ووزير الداخلية محسن نقوي.
وأظهرت لقطات بثتها باكستان رئيس الوزراء شريف مستقبلا فانس بحرارة عند أعلى درج، ثم توجه معه إلى قاعة أُعِدّت فيها الكراسي للوفدين، ووُضِع في الخلفية علما باكستان والولايات المتحدة.
والتقى شريف في وقت سابق وفدا إيرانيا، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام.

أخبار ذات صلة
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
المصدر: آ ف ب
جي دي فانس
شهباز شريف
محادثات
إيران
آخر الأخبار
سينر يعبر زفيريف إلى نهائي «تنس مونتي كارلو»
الرياضة
سينر يعبر زفيريف إلى نهائي «تنس مونتي كارلو»
اليوم 18:32
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر بينونة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر بينونة
اليوم 18:29
اختتام موسم القدرة في بوذيب بـ 5 سباقات تأهيلية
الرياضة
اختتام موسم القدرة في بوذيب بـ 5 سباقات تأهيلية
اليوم 18:17
«حصّنتك يا وطن».. سباق رياضي مجتمعي في واحة الكرامة
الرياضة
«حصّنتك يا وطن».. سباق رياضي مجتمعي في واحة الكرامة
اليوم 17:51
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح بشأن مضيق هرمز
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©