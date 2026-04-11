السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سوريا تعتقل خلية خططت لهجوم على "شخصية دينية"

سوريا تفكك خلية خططت لتنفيذ تفجير
11 ابريل 2026 17:28

كشفت وزارة الداخلية في سوريا، اليوم السبت، عن اعتقال خمسة أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على شخصية دينية لم تُكشف هويتها في دمشق، مُشيرةً إلى ارتباط الخلية بـ"حزب الله".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قوات الأمن رصدت امرأة وهي تُحاول زرع عبوة ناسفة أمام منزل شخصية دينية بالقرب من كنيسة في منطقة "باب توما" في العاصمة دمشق.

وتدخلت قوات الأمن وفككت العبوة، وألقت القبض على جميع أعضاء الخلية الخمسة، بحسب البيان.

وأضاف البيان "كشفت التحقيقات الأولية عن صلة الخلية بـ"حزب الله"، وأن أعضاءها تلقوا تدريبات عسكرية متخصصة في الخارج".

في فبراير الماضي، أعلنت سوريا تفكيك خلية مسؤولة عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت حي المزة في دمشق، قائلةً إن الأسلحة مصدرها "حزب الله".

المصدر: وكالات
