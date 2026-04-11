ترامب يدلي بتصريح بشأن مضيق هرمز

أعلن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب، ​اليوم ‌السبت، ⁠أن ​الجيش الأميركي بدأ ‌تطهير ‌مضيق هرمز وإن ​جميع سفن زرع الألغام ‌الإيرانية غرقت.

وكتب ​ترامب، في منشور ​على ‌وسائل التواصل الاجتماعي "نبدأ ⁠الآن ​عملية تطهير مضيق هرمز"، مضيفا "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية)، البالغ عددها 28، ترقد أيضا في ‌قاع البحر".

كان الرئيس الأميركي أعلن، للصحفيين أمس الجمعة، أن الولايات ​المتحدة ستعيد فتح مضيق هرمز "قريبا جدا". وأشار ترامب أيضا إلى أن دولا أخرى عرضت المساعدة، لكنه لم يحدد أي ⁠دولة.

وقال ترامب "تستخدم دول أخرى المضيق. لذا، هناك ​دول أخرى تعرض تقديم المساعدة، وستساعدنا".

وأضاف "لن يكون ​الأمر ‌سهلا... أود أن أقول ⁠إننا ​سنفتحه قريبا جدا".

كان الرئيس الأميركي حذّر، الأسبوع الماضي، إيران من إغلاق المضيق أو فرض رسوم على السفن التي تعبره.