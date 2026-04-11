ترامب يدلي بتصريح بشأن مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
11 ابريل 2026 17:46

أعلن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب، ​اليوم ‌السبت، ⁠أن ​الجيش الأميركي بدأ ‌تطهير ‌مضيق هرمز وإن ​جميع سفن زرع الألغام ‌الإيرانية غرقت.
وكتب ​ترامب، في منشور ​على ‌وسائل التواصل الاجتماعي "نبدأ ⁠الآن ​عملية تطهير مضيق هرمز"، مضيفا "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية)، البالغ عددها 28، ترقد أيضا في ‌قاع البحر".
كان الرئيس الأميركي أعلن، للصحفيين أمس الجمعة، أن الولايات ​المتحدة ستعيد فتح مضيق هرمز "قريبا جدا". وأشار ترامب أيضا إلى أن دولا أخرى عرضت المساعدة، لكنه لم يحدد أي ⁠دولة.
وقال ترامب "تستخدم دول أخرى المضيق. لذا، هناك ​دول أخرى تعرض تقديم المساعدة، وستساعدنا".
وأضاف "لن يكون ​الأمر ‌سهلا... أود أن أقول ⁠إننا ​سنفتحه قريبا جدا".
كان الرئيس الأميركي حذّر، الأسبوع الماضي، إيران من إغلاق المضيق أو فرض رسوم على السفن التي تعبره.

سينر يعبر زفيريف إلى نهائي «تنس مونتي كارلو»
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر بينونة
اختتام موسم القدرة في بوذيب بـ 5 سباقات تأهيلية
«حصّنتك يا وطن».. سباق رياضي مجتمعي في واحة الكرامة
