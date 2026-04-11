السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان ينتخب رئيسا جديدا للعراق

البرلمان ينتخب رئيسا جديدا للعراق
11 ابريل 2026 19:58

انتخب ⁠البرلمان ​العراقي، نزار ⁠آميدي ​رئيسا جديدا ‌للبلاد، اليوم ‌السبت، ​وذلك بعد الانتخابات البرلمانية ‌التي جرت ​في ​نوفمبر ‌الماضي.

وأكد آميدي، البالغ من العمر 58 عاما، على دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة، وإدانة الاستهدافات التي تطال القوات الأمنية العراقية.

وقال، في أول خطاب له بعد تسلمه منصب رئيس الجمهورية "بلدنا يواجه مشكلات معقدة ويجب العمل على مواجهة آثار الأزمات، وأقدر حجم التحديات التي تواجه بلدنا في ظل مخاطر كثيرة غير مسبوقة، مما يتطلب منا الحكمة والمسؤولية لاتخاذ القرارات".

كما أكد على الحرص "على تحقيق السلام وإشراك الجميع في إدارة الدولة، وسأكون مدافعاً عن مصالح ورعاية المصالح العليا لمختلف المكونات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع".

وأدى الرئيس العراقي الجديد، اليوم، اليمين الدستورية.

وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتاً من أصل 249 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية.
وآميدي عضو في المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان وزيرا للبيئة في حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني منذ تشكيلها في 2022 حتى استقالته منها في نهاية 2024.
وعمل آميدي مستشارا لرؤساء الجمهورية السابقين الراحل جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح، وحاصل على إجازة في هندسة الميكانيك من جامعة الموصل في العراق.

المصدر: وكالات
العراق
رئيس الجمهورية
البرلمان العراقي
نزار ⁠آميدي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©