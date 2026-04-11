السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة هجوم في غرب أفغانستان

محلات مغلقة تعاطفا مع ضحايا الهجوم في غرب أفغانستان
11 ابريل 2026 20:09

ارتفعت حصيلة إطلاق نار في ولاية هرات في غرب أفغانستان إلى 11 قتيلا، اليوم السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، وذلك بعدما استهدف مسلحون مدنيين.
وأفاد صحافي بأن آثار الرصاص كانت واضحة في المكان.
وقال مكتب الإعلام في هرات، في بيان "سُجل مقتل 11 شخصا وجرح 8 آخرين في حادث الجمعة، ووصفت حالة اثنين من الجرحى بالحرجة".
وكانت حصيلة سابقة أعلن عنها، أمس الجمعة، أفادت بأن حصيلة القتلى بلغت سبعة أشخاص على الأقل.
وقال مصدر رسمي إن "مسلّحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون دراجات نارية" استهدفوا مدنيين قرب قرية تقع جنوب غرب مدينة هرات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار.

أخبار ذات صلة
مقتل 3 أشخاص إثر غمر المياه لمنجم ذهب في شمال أفغانستان
7 قتلى بهجوم مسلح في أفغانستان
المصدر: آ ف ب
أفغانستان
هجوم
إطلاق نار
آخر الأخبار
الجزيرة يكسب دبا برباعية ويصل إلى النقطة 40
الرياضة
الجزيرة يكسب دبا برباعية ويصل إلى النقطة 40
اليوم 20:59
يونايتد يبتعد بصدارة «الأولى».. وأحمد خليل يفتتح أهدافه مع الاتفاق
الرياضة
يونايتد يبتعد بصدارة «الأولى».. وأحمد خليل يفتتح أهدافه مع الاتفاق
اليوم 20:56
مبيعات السيارات في الصين تشهد ارتفاعاً كبيراً في مارس
اقتصاد
مبيعات السيارات في الصين تشهد ارتفاعاً كبيراً في مارس
اليوم 20:44
«وول ستريت» تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر
اقتصاد
«وول ستريت» تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر
اليوم 20:43
احتجاز طفل في شاحنة من قبل والده
الترفيه
احتجاز طفل في شاحنة من قبل والده لمدة عام
اليوم 20:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©